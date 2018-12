Bos Bursa Pamer Pertumbuhan Investor Milenial di Depan Jokowi

: Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi memamerkan kinerja pasar modal Indonesia selama 2018 berjalan dengan baik di depan Presiden Joko Widodo.Inarno menyebutkan total jumlah investor pasar modal yang tercatat terus meningkat yakni mencapai satu juta Single Investor Identification (SID). Para investor lebih banyak datang dari generasi milenial."Jumlah investor satu juta investor. Didukung oleh investor kalangan milenial," kata Inarno dalam acara CEO Networking 2018 di kawasan SCBD, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.Selain itu, Inarno juga menyebutkan jumlah perusahaan yang melakukan go public di 2018 sebanyak 53 perusahaan. Menurutnya capaian tersebut merupakan yang terbanyak sejak 1998."Sepanjang 2018, ada 53 perusahaan yang go public. Ini merupakan pencapaian tertinggi sejak berdiri 1998, serta pasar modal tertinggi di Asia," sebut dia.Dia juga menyampaikan kinerja pasar modal selama 2018 berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Pasar modal Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika global dan domestik."Dinamika ekonomi global dan domestik memengaruhi pasar modal Indonesia. Namun, pasar modal mencatatkan kinerja yang baik," jelas dia.Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor baru di sepanjang 2018 tumbuh 200.935 SID. Per 19 November 2018 jumlah investor yang tercatat sebanyak 829.426 SID.Sementara secara keseluruhan dari bursa berdiri jumlah investor tercatat 1.567.869 SID.(AHL)