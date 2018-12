IHSG Masih di Ruang Tekanan

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah tajam di mana Dow Jones turun dua persen dan S&P turun 1,58 persen ke titik terendahnya tahun ini, setelah the Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunganya sebesar 25 bps ke 2,25-2,50 persen di Kamis kemarin.The Fed dalam pernyataannya juga menegaskan akan tetap melanjutkan penaikan suku bunga di 2019 sebanyak dua kali, mengecewakan ekspektasi pasar bahwa the Fed akan lebih akomodatif. Lebih lanjut, bursa AS juga tertekan berita Presiden Donald Trump yang menolak menandatangani resolusi pembiayaan pemerintah untuk federal agencies.Hal itu dilakukan apabila anggaran untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko tidak diikutsertakan. Berita terbaru, Menteri Pertahanan AS James Mattis mengundurkan diri setelah menyatakan memiliki pandangan yang berseberangan dengan Presiden Donald Trump mengenai aliansi dan sikap terhadap Tiongkok dan Rusia."Dari pasar dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kami perkirakan masih melanjutkan pelemahan usai penaikan suku bunga the Fed," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.Dari data ekonomi, dalam RDG BI kemarin, BI memutuskan mempertahankan suku bunga dan akan menaikkan suku bunga di 2019 sebanyak dua kali. Di sisi lain, BI mengungkapkan defisit transaksi berjalan di kuartal IV-2018 kemungkinan di atas tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)."Proyeksi ini didasari oleh neraca perdagangan Indonesia di November 2018 yang mengalami defisit tertinggi sebesar USD2,05 miliar. Nilai tukar rupiah tercatat melemah ke Rp14.473, pasar EIDO menguat dan indeks syariah melemah," ungkapnya.Dari pasar komoditas dunia, harga minyak Brent tercatat turun lima persen ke USD54,4 per barel, titik terendah sejak pertengahan September 2017, usai munculnya kekhawatiran turunnya permintaan minyak di pasar Asia. India melaporkan impor minyak di November turun ke level terendahnya dalam empat tahun terakhir.(ABD)