Penguatan Rupiah Masih Diuji

Penurunan rupiah diharapkan hanya sesaat‎. Mata uang Garuda pun harus diuji ketahanannya untuk menguat lebih lanjut. Namun demikian masih ada harapan rupiah untuk kembali menguat terhadap dolar AS (USD) di sepanjang hari ini."Rupiah yang turun hanya sesaat, karena terimbas mata uang euro yang terapresiasi. Pergerakan cenderung variatif ini kembali diuji ketahanannya untuk membuat kenaikan lebih lanjut," ungkap ‎Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada dalam keterangan risetnya, Rabu, 28 Maret 2018.Meski demikian, investor diimbau untuk tetap mencermati dan mewaspadai sentimen yang membuat kenaikan rupiah tertahan. Rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.741 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.730 per USD.Reza mengungkapkan gerak rupiah sempat menguat tipis melanjutkan kenaikan sebelumnya di perdagangan hari kemarin, tapi tidak lama kemudian berbalik turun. ‎Pelaku pasar meningkatkan permintaannya terhadap euro yang cenderung menguat dengan memanfaatkan masih melemahnya USD."Adanya perkiraan pelaku pasar terhadap langkah European Central Bank (ECB) yang akan mengetatkan kebijakan moneternya, seiring dengan potensi pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah di Zona Eropa membuat euro terapresiasi dan rupiah cenderung melemah," ungkap Reza.Reza menyebutkan adanya rilis laporan kuartalan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2018-2020 pada kisaran 5,3 persen, tidak juga mampu menghalangi pelemahan tipis rupiah."Pada akhirnya rupiah tetap di zona merah dan tidak menguat, meski ada sentimen positif datang dari dalam negeri," tutur Reza.