Krakatau Steel tak Khawatirkan Perang Dagang Baja

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak mengkhawatirkan perang dagang (trade war) antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang bisa memicu banjir baja murah Tiongkok ke Indonesia.Direktur Logistik dan Pengembangan Usaha Krakatau Steel Ogi Rulino mengatakan ekspor baja Tiongkok ke AS sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan. Tiongkok berada di posisi tujuh pemasok baja ke negeri Paman Sam dengan kuota lima juta ton per tahun."Jadi kekhawatiran baja-baja Tiongkok masuk ke negara berkembang tidak relevan lagi," kata Ogi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.Ogi juga menyebutkan, dari perang dagang yang sekarang terjadi hanya berdampak pada psikologis para pemain baja dunia. Para pemain baja dunia itu mengetahui dua negara tersebut saling membuat kebijakan yang membuat ketakutan tersendiri bahwa kebijakan itu akan diterapkan juga untuk negara lain."Cuma memang ada efek psikologisnya bahwa mereka sudah menaruh importasi yang tinggi Tiongkok akan membalas. Saling balas itu yang kita takutkan," ucap dia.Namun, ia menegaskan kembali secara fisik Krakatau Steel tidak khawatir terhadap perang dagang yang terjadi karena ekspor baja dari Tiongkok ke AS tidak terlalu banyak."Secara fisik kalau baja kita tidak begitu khawatir," tegas dia."Yang kita takuti ketika Tiongkok mengiimpor baja ke Indonesia, Amerika pakai baja panduan yang seharusnya pakai bea masuk enggak mereka bayar. Sementara KS kan enggak lakukan. Harus bayar bea masuk kan itu yang harus kita basmi bersama," jelas dia.(SAW)