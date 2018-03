Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka Melemah ke Rp13.760/USD

Sumber: Bloomberg

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat melemah dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya di Rp13.748 per USD. Pertemuan yang dilakukan Federal Reserve memberikan efek tersendiri terhadap gerak nilai tukar rupiah.Mengutip Bloomberg, Rabu, 21 Maret 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.760 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.757 hingga Rp13.762 per USD dengan year to date return di minus 1,42 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.543 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 116,36 poin atau 0,47 persen, menjadi 24.727,27 poin. Indeks S&P 500 meningkat 4,02 poin atau 0,15 persen, menjadi 2.716,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 20,06 poin atau 0,27 persen, menjadi 7.364,30 poin.The Fed dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kenaikan suku bunganya pada Rabu waktu setempat atau Kamis 22 Maret waktu Indonesia. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret mencapai 94,4 persen hingga Selasa sore, menurut alat FedWatch CME Group.Sementara sebagian besar pedagang memperkirakan the Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, mereka juga akan mencari petunjuk tentang apakah bank sentral akan bertahan pada jalur untuk tiga kali kenaikan suku bunga tahun ini, atau apakah mereka mengharapkan untuk memperketat kebijakan lebih lanjut.Sedangkan pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2255 dari USD1,2353 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4004 dari USD1,4043 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7684 dari USD0,7719.Kemudian USD dibeli 106,44 yen Jepang, lebih tinggi dari 105,94 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Lalu USD bergerak naik menjadi 0,9553 franc Swiss dari 0,9496 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3082 dolar Kanada dari 1,3057 dolar Kanada.(ABD)