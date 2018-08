Rupiah Bertahan Menguat

: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau menguat tipis. Penguatan rupiah seiring dengan melemahnya dolar Amerika Serikat (AS).Mengutip Bloomberg, Senin, 27 Agustus 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.598 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.648 per USD.Namun tak beberapa lama kemudian gerak mata uang Garuda ini sedikit tertekan ke level Rp14.614 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 34 poin atau setara 0,23 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.598 per USD hingga Rp14.614 per USD.Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.610 per USD atau bergerak hingga mencapai 25 poin yang setara 0,17 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.635 per USD.Melemahnya indeks dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan mampu mendongkrak kinerja nilai tukar rupiah. "Pelemahan indeks dolar diperkirakan dapat memperkuat rupiah, yang kemungkinan melemah ke level Rp14.550 per USD-Rp14.600 per USD," ujar Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 27 Agustus 2018.Dolar AS diperkirakan melemah di sekitar level 94,70-95,0 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Pelemahan dolar didorong oleh pidato Powell yang terkesan dovish di Jackson Hole.Pernyataan Powell yang mengatakan akan melakukan kenaikan The Fed Fund Rate secara gradual dan terus mencermati data-data terakhir ekonomi AS sebelum menaikkan tingkat suku bunga dianggap sebagai pernyataan yang dovish bagi investor dan analis.(AHL)