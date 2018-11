Rupiah Pagi Perkasa di Rp14.622/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.665 per USD. Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan memberi katalis positif untuk rupiah bertahan di area positif.Mengutip Bloomberg, Jumat, 16 November 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melonjak ke Rp14.622 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.572 hingga Rp14.622 per USD dengan year to date di 7,64 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.367 per USD.Di sisi lain, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,13 persen menjadi 96,9293 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1348 dari USD1,1338 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2779 dari USD1,3036 pada sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar Australia meningkat menjadi USD0,7290 dibandingkan dengan USD0,7246. USD dibeli 113,59 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD naik ke 1,0057 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0046 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3170 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3225 dolar Kanada.Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 208,77 poin atau 0,83 persen, menjadi berakhir di 25.289,27 poin. Indeks S&P 500 naik 28,62 poin atau 1,06 persen, menjadi ditutup di 2.730,20 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 122,64 poin atau 1,72 persen lebih tinggi, menjadi 7.259,03 poin.Saham Apple melonjak 2,47 persen menjadi ditutup pada USD191,41 setelah melemah sesi sebelumnya. Saham perusahaan mengalami kerugian curam awal pekan ini dan merosot ke wilayah bearish pada Rabu 14 November karena diperdagangkan lebih dari 20 persen di bawah tingkat tertinggi sepanjang waktu baru-baru ini.Saham Cisco System meningkat 5,50 persen setelah perusahaan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan. Saham-saham teknologi utama AS menguat. Amazon membalikkan kerugian awal dan ditutup 1,28 persen lebih tinggi. Alphabet naik sekitar 2,00 persen dan Netflix naik lebih dari satu persen.(ABD)