Di Luar Prediksi Analis, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG alami teknikal rebound setelah pada penutupan kemarin melemah. Sejumlah sentimen negatif tak meruntuhkan indeks.IHSG Selasa, 13 November 2018 berada pada 5.835 atau naik 58,15. Volume perdagangan mencapai 5,9 miliar lembar saham dengan nilai Rp6 triliun. Sebanyak 174 saham naik dan 206 saham turun. Sektor yang menopang indeks adalah aneka industri dan konsumer. Sektor perkebunan masih melemah.Research Analyst Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper memprediksi IHSG berpeluang melemah menyusul pelemahan nilai tukar rupiah dan antisipasi investor menjelang seimbangnya posisi Indeks Saham MSCI."IHSG diprediksi melemah," ucap Dennies, seraya menambahkan bahwa pergerakan IHSG hari ini akan berada di rentang support 5.705 sampai 5.741 dan resisten di 5.848 sampai 5.919.Sementara rupiah pada hari ini berdasarkan bloomberg ditutup menguat 15 poin dengan berada di Rp14.805 per USD. Kemudian Yahoo finance mencatat mata uang rupiah naik 10 poin dengan berada pada Rp14.800 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada pada Rp14.895 per USD.Senior Analyst CSA Research Reza Priyambada mengatakan penguatan USD akan menekan mata uang Garuda menyulitkan rupiah berbalik arah menuju penguatan. Pergerakan rupiah akan berada di rentang Rp14.785 hingga Rp14.840 per USD."Masih meningkatnya permintaan akan USD membuat pergerakannya cenderung meningkat sehingga dapat menghalangi potensi rupiah untuk berbalik arah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 13 November 2018.(SAW)