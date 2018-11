Hari Ini Rupiah Diprediksi Bernuansa Positif

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi begerak positif karena adanya sentimen dalam negeri. Masuknya arus modal ke Tanah Air bisa memicu rupiah bertahan di zona hijau atau tidak mudah terhempas ke zona merah, sejalan dengan juga membaiknya perekonomian Indonesia.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada melihat rupiah akan bergerak di Rp14.370 sampai Rp14.385 per USD. "Kembali positifnya rupiah memberikan ruang untuk dapat kembali melanjutkan kenaikannya seiring masih adanya sentimen positif dari dalam negeri," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, Jumat 30 November 2018.Namun, Reza mengatakan, prediksi penguatan rupiah tersebut akan dibarengi dengan perkiraan kembali meningkatnya USD jelang pertemuan G20. Artinya perlu mencermati faktor eksternal yang bisa mengganggu pergerakan rupiah."Dalam acara itu yang akan mempertemukan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Keduanya akan membahas kesepakatan dagang," jelas Reza.Seperti diketahui pada perdagangan kemarin laju rupiah mampu kembali menguat setelah merespons pergerakan USD yang cenderung melandai. Kondisi ini terjadi karena adanya komentar the Fed terkait dengan arah suku bunga yang cenderung netral membuat kenaikan USD tertahan sehingga memberikan kesempatan pada rupiah berbalik menguat.Di sisi lain, masih adanya imbas dari pernyataan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang menyampaikan bahwa prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga juga mendorong rupiah terus menguat.(ABD)