Rupiah Kembali ke Level Rp14.400/USD

: Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan kekuatannya hingga nyaris menembus level Rp13.000-an per USD.Mengutip Bloomberg, Rabu, 5 Desember 2018, rupiah ditutup melemah ke level Rp14.402 per USD dibandingkan pembukaan yang berada di Rp14.364 per USD.Rupiah terus tertekan hingga mencapai 111 poin atau setara 0,78 persen. Adapun rentang gerak rupiah berada di Rp14.362-Rp14.425 per USD.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah melemah hingga 115 poin atau setara 0,81 persen ke posisi Rp14.400 per USD. Sebelumnya, rupiah dibuka ke level Rp14.350 per USD.Sedangkan mengutip kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.383 per USD.Senada, gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ikut merosot hingga 19,74 poin atau setara 0,321 persen ke posisi 6.133.Volume perdagangan saham tercatat sebanyak 10 miliar lembar senilai Rp8,4 triliun. Sebanyak 171 saham menguat, 236 saham melemah, 122 saham stagnan, dan terjadi 433.139 kali frekuensi.(AHL)