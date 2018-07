Analis Perkirakan Imbal Hasil SUN Naik Didorong Pelemahan Rupiah

Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik didorong oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di tengah stabilnya imbal hasil treasury AS. Sedangkan USD menguat terhadap mata uang utama lainnya karena Bank Sentral Eropa memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama."Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,70-7,50 persen. Rekomendasi seri obligasi negara yakni FR0063, FR0061, FR0075, dan FR0072," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 112,97 poin atau 0,44 persen menjadi berakhir di 25.527,07 poin. Indeks S&P 500 turun 8,63 poin atau 0,30 persen menjadi ditutup di 2.837,44 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 80,05 poin atau 1,01 persen menjadi 7.852,19 poin.Saham Facebook jatuh hampir 19 persen pada Kamis 26 Juli setelah perusahaan gagal mencapai proyeksi pendapatan dan pengguna aktif harian global untuk kuartal kedua. Raksasa media sosial itu membukukan pendapatan USD13,23 miliar dan 1,47 miliar pengguna aktif harian global.Selain itu, para analis menilai bahwa perusahaan tersebut memperkirakan tingkat pertumbuhan pendapatannya menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun demikian, laba per saham Facebook mencapai USD1,74 atau melampaui perkiraan Wall Street.Saham Qualcomm dan Advanced Micro Devices masing-masing naik sebanyak 7,0 persen dan 14,3 persen, setelah kedua perusahaan tersebut membukukan laba per saham dan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan. Comcast melaporkan hasil kuartalan yang beragam, mengalahkan perkiraan Wall Street pada laba tetapi sedikit lebih rendah pada pendapatannya.Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 21 Juli, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 217 ribu, meningkat 9.000 dari tingkat direvisi pekan sebelumnya, menurut Departemen Tenaga Kerja AS.(ABD)