Rupiah Bertahan Menghadapi Kenaikan USD

Mata uang rupiah mencoba bertahan dari tekanan mata uang Paman Sam pada perdagangan hari ini. Mata uang rupiah pun berhasil melawan tekanan itu dengan bertahan di level di bawah Rp14.500 per USD.Bloomberg, Senin, 6 Agustus 2018 mencatat mata uang rupiah naik 15 poin dengan berada pada Rp14.483 per USD. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 20 poin dengan berada pada Rp14.468 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp14.481 per USD.Indeks dolar diperkirakan menguat di sekitar level 95,0-95,50 terhadap hampir semua mata uang kuat di dunia. Hal tersebut masih disebabkan oleh eskalasi perang dagang yang meningkat antara AS-Tiongkok setelah Tiongkok mengancam akan mengenakan tarif terhadap USD60 miliar ekspor AS ke Tiongkok jika AS jadi menerapkan tarif terhadap USD200 miliar barang ekspor Tiongkok.Dolar menjadi save haven setelah yuan melemah sebesar 0.23 persen ke level 6,84 per USD pada Jumat malam. Pelemahan yuan tersebut juga mendorong melemahnya mata uang rupiah.Analis Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan mata uang rupiah diperkirakan melemah terbatas hari ini seiring melemahnya data tenaga kerja AS. Data pertumbuhan upah per jam di AS (average hourly earnings) tumbuh 2,7 persen (yoy) di Juni sama dengan bulan sebelumnya.Selain itu data non-farm payroll di AS tumbuh melambat di Juli menjadi 157 ribu dari bulan sebelumnya sebesar 248 ribu. Samuel Sekuritas pun memprediksi mata uang rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.490 per USD-Rp14.530 per USD.(SAW)