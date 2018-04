Rupiah Menguat 77 Poin

Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah berusaha kembali ke level Rp13.800-an pada penutupan. Rupiah berusaha melawan sinyal keluarnya arus modal asing dari emerging market ke negara Paman Sam.Bloomberg, Selasa, 24 April 2018, mencatat bahwa mata uang rupiah naik 77 poin dengan berada pada Rp13.898 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik lima poin dengan berada pada Rp13.883 per USD. Kemudian Bank Indonesia melansir mata uang rupiah jatuh 16 poin dengan berada pada Rp13.894 per USD.Sebelumnya, dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat pada hari ini seiring kembali naiknya imbal hasil US treasury 10 tahun sebesar dua bps ke level 2,98 persen kemarin. Kemungkinan naiknya Fed Fund Rate sebanyak empat kali tahun ini masih mendorong kenaikan imbal hasil.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan gerak nilai tukar rupiah kemungkinan akan kembali tertekan setelah pada Senin kemarin kembali melewati angka psikologis di atas Rp13.900 per USD. Tentu diharapkan sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan dan menghambat pelemahan lebih lanjut."Sedangkan gerak nilai tukar rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.850 hingga Rp13.980 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 24 April 2018.Di sisi lain, imbal hasil US treasury bergerak naik. Imbal hasil US treasury jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin naik sebesar dua bps dan empat bps ke level 2,96 persen dan 3,14 persen. Kenaikan tersebut kemungkinan didorong ekspektasi pasar bahwa the Fed akan naikan suku bunga sebanyak empat kali tahun ini.(SAW)