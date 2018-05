Sentimen Positif Diperkirakan Dorong IHSG Melonjak

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat setelah Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan tidak ingin mengubah sistem ekonomi Tiongkok, tetapi ingin membatasi kerugian yang ditimbulkan Tiongkok pada AS. Selain itu, ada keinginan untuk mendorong lebih banyak persaingan asing dalam ekspor ke AS."Sementara itu, fokus tertuju kepada optimisme kesepakatan NAFTA merespons usulan AS mengenai aturan untuk produk mobil," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.Samuel Research Team menambahkan harga minyak sempat melemah menyusul laporan American Petroleum Institute (API) yang menyatakan lonjakan persediaan minyak mentah sebesar 3,43 juta barel pekan lalu, angka ini lebih besar dari estimasi.Rilis data inflasi April 2018 dapat menjadi sentimen pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG berpeluang menguat mengikuti penguatan global dan sentimen domestik. Sedangkan nilai tukar rupiah masih cenderung melemah terhadap USD. Sementara EIDO ditutup melemah.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 64,10 poin atau 0,27 persen, menjadi berakhir di 24.099,05 poin. Indeks S&P 500 naik 6,75 poin atau 0,25 persen, menjadi ditutup pada 2.654,80 poin. Indeks komposit Nasdaq berakhir meningkat 64,44 poin atau 0,91 persen, menjadi 7.130,70 poin.Di sisi pelaporan laba perusahaan, laba kuartal pertama diperkirakan meningkat sebanyak 24,6 persen secara tahun ke tahun, menurut perkiraan terbaru Thomson Reuters. Dari 274 perusahaan komponen S&P 500 yang telah melaporkan perolehan labanya hingga saat ini, sebanyak 79,2 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi para analis.Ini di atas rata-rata jangka panjang 64 persen dan di atas rata-rata empat kuartal sebelumnya 72 persen, perkiraan itu mengatakan. Perkiraan pertumbuhan pendapatan gabungan kuartal pertama adalah 8,1 persen. Sekitar 73,6 persen perusahaan telah melaporkan pendapatan di atas ekspektasi para analis, menurut perkiraan.(ABD)