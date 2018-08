Rupiah Melemah Jelang Risalah The Fed

: Mata uang rupiah hari ini melemah menjelang keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) apakah akan menaikkan suku bunga. Tercatat, rupiah sempat menyentuh Rp14.629 terhadap dolar Amerika Serikat (USD)."Ini (pelemahan) kan jelang pertemuan The Fed," kata Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada kepada Medcom.id, Kamis, 23 Agustus 2018.Reza menjelaskan pasar berekspektasi The Fed yang akan menaikkan kembali suku bunga sehingga pelaku pasar mengambil posisi di mata uang negeri Paman Sam tersebut. Jika memang belum ada sentimen terbaru, maka rupiah masih berlanjut melemah."USD menguat jelang pertemuan The Fed. Kalau The Fed tidak memberikan sinyal terbarukan bisa saja USD kembali turun dan rupiah kembali terapresiasi," jelas dia.Senada dengan Reza, Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi mengatakan pelemahan rupiah kali ini karena hasil pertemuan The Fed."Kalau dari sentimennya condong mengenai spekulasi hasil pertemuan the Fed yang memberi sinyal kenaikan suku bunga lebih cepat," ujar Lanjar.Tidak hanya di Indonesia tetapi juga dengan beberapa negara emerging market. Menurutnya, kekhawatiran akan capital outflow terjadi jika The Fed lebih cepat naiknya.Seperti diketahui, melansir dari Bloomberg, posisi rupiah saat ini Rp14.630 per USD. Lalu Jisdor Bank Indonesia mencatat level rupiah saat ini Rp14.620 per USD.(AHL)