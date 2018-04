Rupiah Tertahan di Rp13.755/USD

: Pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di penutupan perdagangan sore ini terpantau melemah.Bloomberg, Jumat, 13 April 2018, mencatat rupiah melemah ke level Rp13.755 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan pagi yang berada di Rp13.746 per USD.Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp13.743-Rp13.765 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 1,48 persen. Rupiah melemah hingga mencapai 23 poin atau setara 0,17 persen.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.752 per USD, yang mencapai sembilan poin atau setara 15 poin atau setara 0,11 persen. Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) memperdagangkan rupiah di level Rp13.753 per USD.Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya sebelumnya memprediksikan dolar AS diperkirakan bergerak stabil setelah isu serangan AS ke Suriah mereda setelah Trump menolak untuk memberikan waktu yang pasti kapan serangan AS ke Suriah dimulai."Dolar indeks tercatat tidak banyak bergerak di level 89,75 kemarin. Rupiah kemungkinan akan menguat hari ini sering meredanya situasi geopolitik dunia," kata dia dalam hasil risetnya.Asing kemungkinan akan kembali masuk ke pasar obligasi dan saham Indonesia serta mendorong penguatan rupiah lebih lanjut. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.730 per USD-Rp13.780 per USD.(AHL)