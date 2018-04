Gerak Mata Uang Garuda akan Variatif

: Mata uang rupiah terhadap dolar AS (USD) diperkirakan akan cenderung bervariasi di sepanjang hari ini, dengan mencoba untuk kembali menguat. Kenaikan rupiah akan dibantu oleh data-data positif ekonomi yang akan ‎dirilis pada pekan ini."Kami harapkan data-data pada pekan ini dapat dirilis positif, sehingga membantu gerak rupiah bertahan di zona positifnya," ujar Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, ‎dalam riset hariannya, Selasa, 2 April 2018.Meski demikian, dia mengimbau investor tetap mencermati dan mewaspadai sentimen yang membuat rupiah ‎kembali tertahan kenaikannya dan kembali melemah. Gerak rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.770 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.754 per USD.Reza menambahkan nilai rupiah menjelang libur Paskah kemarin terlihat ‎tidak banyak mengalami perubahan. Belum adanya sentimen yang signifikan, terutama dari dalam negeri, hal itu mempengaruhi rupiah membuat pergerakannya cenderung stganan.Pergerakan USD yang cenderung mulai stabil, sambung dia, mengurangi rupiah untuk dapat bertahan di zona positifnya. Dengan begitu tetap mempengaruhi gerak rupiah hingga akhir pekan kemarin.Di sisi lain, pergerakan rupiah juga tertahan jelang libur panjang dan antisipasi rilis data-data di pekan depan.‎ Pada akhirnya tidak membantu rupiah untuk bergerak nyaman. "Tidak banyak membantu rupiah untuk tetap naik," pungkas Reza.(AHL)