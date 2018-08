Rupiah Diprediksi Menguat ke Rp14.500-Rp14.600/USD

: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini diprediksi menguat. Seiring dengan melemahnya gerak mata uang Paman Sam."Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.500 per USD-Rp14.600 per USD," ujar Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Senin, 20 Agustus 2018.Dia memperkirakan gerak dolar AS melemah di sekitar level 96,0-96,50 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia.Pelemahan dolar tersebut didorong oleh kemungkinan pertemuan antara delegasi AS-Tiongkok pada 21-22 Agustus untuk melakukan perundingan dalam penyelesaian sengketa perang dagang yang terjadi antara kedua belah pihak.Perundingan tersebut meredakan tensi perang dagang antara AS-Tiongkok. Perundingan tersebut juga membuat yuan menguat sebesar 0,11 persen pada Jumat malam ke level 6,87 per USD.Penguatan yuan terhadap dolar tersebut diperkirakan berdampak positif bagi rupiah yang diperkirakan dapat kembali menguat pasca kenaikan tingkat suku bunga BI 7-D RR di Agustus.(AHL)