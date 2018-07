Redam Gejolak Rupiah, BI Gelontorkan Rp291,6 Triliun

Sepanjang tahun ini, Bank Indonesia (BI) tak tanggung-tanggung telah menggelontorkan dana sebesar Rp291,6 triliun. Penyebaran dana ini memiliki tujuan positif demi mencapai nilai tukar rupiah yang stabil terhadap dolar AS (USD).Melansir ‎Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI,‎ hingga perdagangan Selasa, 24 Juli 2018, mata uang rupiah terhadap USD masih berada di posisi Rp14.541 per USD‎ atau menyusut dari hari sebelumnya sebesar Rp14.454 per USD.‎Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah menyebutkan penggelontoran dana yang dilakukan dari banyak instrumen yang ada, mulai dari term deposit, SUN, ‎Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN)."Itu kita lakukan operasi moneter sejak awal tahun. Totalnya mencapai Rp291,6 triliun, kita lakukan banyak instrumen," kata Nanang‎, ditemui di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.Jika likuiditas berlebih, maka bisa dijalankan pengaturan stabilitas rupiah. "Itu kita bisa create stabilitas, sifat instrumen lebih banyak ke kontraksi," jelas dia.Lanjut Nanang, selama operasi ‎moneter sejak 20 Juli 2018, operasi moneter telah banyak dilakukan di instrumen SDBI yang mencapai Rp118 triliun. Sedangkan deposit facility atau penempatan dana perbankan di bank sentral telah mencapai Rp38,6 triliun.‎Pada akhir pekan lalu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara telah menyebutkan, ‎mata uang rupiah memiliki peluang menguat kembali terhadap USD. Kenaikan mata uang rupiah didukung oleh arus modal yang masuk (inflow) ke Indonesia yang menunjukan tingkat kenyamanan investor yang kembali masuk."Iya memang (menguat), kan sudah kelihatan karena pada waktu periode goyang investor berusaha menghindari untuk investasi. Kalau kita lihat sekarang sudah mulai inflows," kata Mirza.Mirza menuturkan, investor merasa nyaman lantaran imbal hasil (yield) yang stabil dan semakin membaik. Hal itu membuat mata uang rupiah akan stabil dan menguat. "Dia lihat yield surat utang sudah di level stabil dan bisa membaik, maka kemudian punya ekspetasi bahwa rupiahnya stabil atau menguat, dia berani masuk," jelas Mirza.(SAW)