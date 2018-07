Rupiah Menyimpan Potensi Penguatan

Pergerakan mata uang rupiah pekan ini masih menyimpan potensi kenaikannya seiring tren melemahnya laju dolar Amerika Serikat (USD). Diharapkan kondisi ini masih dapat bertahan sehingga mendukung kenaikan lanjutan dari mata uang rupiah.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pergerakan USD yang kembali melemah dimanfaatkan mata uang rupiah untuk kembali menguat. Kenaikan ini juga ditopang oleh sejumlah sentimen positif."Diperkirakan laju rupiah akan berada pada rentang support Rp14.427 per USD dan resisten Rp14.402 per USD," kata Reza dalam riset mingguannya, Senin, 30 Juli 2018.Nilai tukar rupiah terapresiasi 0,43 persen dari sebelumnya turun 0,71 persen. Di pekan kemarin, laju rupiah sempat melemah ke level Rp14.560 per USD atau lebih tinggi dari sebelumnya di level Rp14.540 per USD. Sementara level kenaikan tertinggi yang dicapai di angka Rp14.380 per USD atau di atas sebelumnya di angka Rp14.363 per USD.Laju rupiah pekan kemarin bergerak di bawah target support Rp14.545 per USD dan di atas resisten Rp14.465 per USD.Rupiah kembali melemah setelah Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Panja Perumus Kesimpulan dengan Pemerintah mengenai pembahasan kesimpulan laporan realisasi semester I dan Prognosis Semester II APBN TA dimana menyangsikan pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen.Kemudian, laju rupiah masih kembali melemah seiring imbas melemahnya laju mata uang Eropa (EUR) terhadap USD seiring dengan adanya kekhawatiran Uni Eropa akan terkena dampak dari kebijakan pengenaan tarif impor oleh pemerintahan AS.Reza menyebutkan, dari dalam negeri pun masih ada sejumlah sentimen positif terutama dari kondisi makro dalam negeri dengan adanya rilis inflasi yang diperkirakan akan berada di kisaran level 0,48 persen sampai 0,64 persen.(SAW)