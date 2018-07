Rupiah Pagi Dibuka Melonjak ke Rp14.318/USD

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.330 per USD. Meski menguat, namun tetap waspadai potensi pembalikan arah lantaran efek perang dagang antara AS dan Tiongkok masih memberikan tekanan.Mengutip Bloomberg, Selasa, 10 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menghijau ke Rp14.318 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.318 sampai dengan Rp14.335 per USD dengan year to date return di 5,72 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.117 per USD.Sementara itu, saham-saham Amerika Serikat tercatat naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memberikan Dow Jones dan S&P 500 keuntungan terbesar mereka dalam lebih dari satu bulan. Penguatan terjadi karena saham-saham bank melonjak menjelang laporan laba akhir pekan ini.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average naik 320,11 poin atau 1,31 persen menjadi 24.776,59 poin. Sedangkan S&P 500 naik 24,35 poin atau 0,88 persen menjadi 2.784,17 poin dan Komposit Nasdaq menambahkan 67,81 poin atau 0,88 persen menjadi 7.756,20 poin.Saham sektor industri, energi, dan konsumen meningkat tajam, sementara utilities dan telekomunikasi -di antara saham-saham berkinerja buruk di pasar baru-baru ini- memimpin persentase penurunan. Indeks perbankan S&P naik 2,7 persen, mencatatkan persentase keuntungan harian terbesar sejak 26 Maret.Sedangkan indeks keuangan S&P 500 naik sebanyak 2,3 persen dan memimpin keuntungan antarsektor. JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co dan Citigroup Inc dijadwalkan akan melaporkan hasil keuangannya pada Jumat 13 Juni, memulai musim laba kuartal kedua.(ABD)