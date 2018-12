Pagi, Rupiah dan IHSG Tertekan

Pada pembukaan perdagangan hari ini gerak mata uang rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan. Pergerakan keduanya di bawah ekspetasi analis bahwa adanya kenaikan keduanya pada perdagangan hari ini.IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini 10 Desember 2018 minus sebesar 9,97 poin dengan berada pada 6.116. Nilai perdagangan mencapai Rp781 miliar dengan kenaikan 127 saham dan anjloknya 136 saham.Pada hari ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi akan semakin unjuk gigi dengan bergerak di zona hijau. Pergerakan IHSG akan berada di 5.955 sampai 6.226.Vice President Research Department PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, di tengah gejolak harga komoditas, memasuki pertengahan bulan Desember IHSG akan bergerak menguat.Pada pembukaan perdagangan hari ini gerak mata uang rupiah terhadap USD cenderung melemah. Rupiah menurut bloomberg berada pada Rp14.514 per USD atau melemah 34 poin. Yahoo finance mencatat mata uang rupiah melemah 45 poin dengan berada pada Rp14.510 per USD.Senior Analyst CSA Research Reza Priyambada memprediksi, pergerakan rupiah akan berada pada rentang Rp14.452 sampai Rp14.475 per USD. Reza mengatakan berbalik menguatnya laju rupiah juga turut didukung oleh kembali melemahnya laju USD seiring perkiraan melambatnya pertumbuhan data penyerapan pekerjaan (nonfarm payrolls) di AS.Reza menuturkan rupiah bakal melanjutkan ke level penguatan dan bergerak positif. "Diharapkan adanya pelemahan ini masih dapat berlanjut dan rupiah mampu memanfaatkan pelemahan USD untuk kembali bergerak positif," ujar dia.(SAW)