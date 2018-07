Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Penguatan mata uang garuda sejalan dengan anjloknya data perekonomian AS di Juni.Bloomberg, Senin, 9 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah menguat 45 poin dengan berada pada Rp14.330 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah menguat 38 poin dengan berada pada Rp14.327 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp14.332 per USD.Indeks dolar diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,9-94,2 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro dan poundsterling. Pelemahan tersebut didorong oleh naiknya tingkat pengangguran di AS menjadi empat persen di Juni dari 3,8 persen di bulan sebelumnya. Pertumbuhan upah Juni di AS yang juga cenderung di bawah ekspektasi (2,8 persen) sebesar 2,7 persen turut menekan dolar."Hal tersebut mendorong ekspektasi investor bahwa The Fed kemungkinan akan mengkaji ulang untuk menaikan suku bunga sebanyak empat kali tahun ini. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.290 per USD hingga Rp14.350 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)