Rupiah Diprediksi Menghijau ke Rp14.290/USD

Dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi bergerak melemah dan membuat nilai tukar rupiah berbaris di zona hijau. Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan menguat di kisaran Rp14.290 sampai dengan Rp14.350 per USD, sejalan dengan hadirnya katalis positif lainnya.Mengutip riset harian Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 17 Juli 2018, USD diperkirakan melemah di sekitar level 94,0-94,6 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen. Pelemahan tersebut didorong oleh naiknya surplus perdagangan Tiongkok terhadap AS sebesar 20,8 persen (mom) menjadi USD29 miliar di Juni.Hal tersebut mendorong kekhawatiran bahwa Amerika Serikat (AS) akan semakin membawa Tiongkok ke dalam perang dagang yang lebih dalam. Tentu diharapkan kondisi tersebut tidak terjadi demi kepentingan bersama, sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia.Investor menjadikan yen sebagai save haven di tengah ketidakpastian tersebut. Selain itu, investor semakin mengakumulasi surat utang treasury AS jangka menengah dan panjang di tengah ketidakpastian dampak dari perang dagang terhadap ekonomi AS dan mendorong kurva imbal hasil treasury AS semakin mendatar.Sedangkan rupiah diperkirakan menguat terhadap USD jelang rilis data neraca perdagangan Juni pada Senin yang diperkirakan akan kembali surplus sebesar USD1 miliar. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.290 per USD sampai Rp14.350 per USD.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 44,95 poin atau 0,18 persen menjadi 25.064,36. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,88 poin atau 0,10 persen menjadi 2,798.43. Indeks Nasdaq Composite turun 20,26 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.805,72.Saham BlackRock dan JB Hunt Transport Services berjuang untuk menguat setelah perusahaan merilis laporan laba kuartal kedua sebelum bel pembukaan pada Senin. Saham Bank of America ditutup 4,31 persen lebih tinggi. Bank yang berbasis di Carolina Utara menerbitkan pendapatan 63 sen AS per saham pada Senin, mengalahkan konsensus pasar.(ABD)