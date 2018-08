Penguatan Rupiah Memanfaatkan Sentimen Internal AS

: Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi bisa menguat seiring dengan melemahnya USD lantaran sentimen internal Amerika Serikat (AS) yang negatif.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan pergerakan USD yang masih melemah seiring dengan sentimen internal negaranya yang negatif diharapkan masih dapat memberikan peluang penguatan pada rupiah, meskipun sentimen dari dalam negeri belum ada yang terbarukan. Diperkirakan pergerakan rupiah hari ini akan berada di kisaran Rp14.577 sampai Rp14.564 per USD"Diharapkan rupiah masih berkesempatan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kembali menguat," kata Reza dalam riset hariannya, Kamis, 23 Agustus 2018.Reza menjelaskan, pergerakan rupiah sebelumnya yakni menjelang libur Iduladha mampu kembali melanjutkan kenaikan, seiring berkurangnya kekhawatiran pelaku pasar akan resesi ekonomi Turki.Penguatan sejumlah mata uang terhadap USD terutama mata uang Eropa (EUR) juga mampu dimanfaatkan oleh rupiah untuk melanjutkan kenaikannya."Kenaikan EUR pun turut didukung oleh aksi tunggu pelaku pasar terhadap rilis Fed Reserve Minutes dan negosiasi yang dilakukan sejumlah delegasi Tiongkok dan AS," jelas dia.Tidak hanya itu, lanjut Reza, adanya pemberitaan terkait keyakinan mantan ketua kampanye Presiden Trump terhadap delapan tuduhan kesalahan keuangan dan pengakuan bersalah oleh mantan pengacara pribadinya dalam kasus terpisah telah mengurangi minat investor pada aset yang lebih berisiko.(AHL)