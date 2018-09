Jokowi Sebut Pelemahan Nilai Tukar Rupiah karena Faktor Eksternal

‎Presiden Joko Widodo menyebut pelemahan nilar tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan sentimen eksternal. Seperti, kenaikan suku bunga The Fed, perang dagang antara China dan Amerika Serikat, dan krisis yang melanda Turki serta Argentina.Pemerintah akan mewaspadai fenomena tersebut. "Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi. Saya kira yang paling penting kita harus waspada, kita harus hati-hati," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis dibandingkan hari sebelumnya di posisi Rp14.935 per USD.Mengutip Bloomberg, perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.925 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.925 dengan year to date return di 10,11 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.671 per USD.Menurut Jokowi, pelemahan itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara lain, kata dia, mata uangnya juga bernasib sama terhadap dolar AS. "Tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs, tidak hanya Indonesia," ucap dia.Jokowi mengaku akan meningkatkan koordinasi ‎di sektor fiskal, moneter, industri, dan para pelaku usaha untuk menguatkan rupiah. "Saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci, sehingga jalannya itu segaris semuanya," ujar dia.(YDH)