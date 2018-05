Minim Katalis Positif Domestik akan Tekan IHSG

: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih akan tertekan seiring minimnya katalis positif dari domestik."Kami melihat volatilitas yang masih tinggi pada bursa global, minimnya katalis positif dari domestik, dan negatifnya EIDO berpotensi kembali menekan pergerakan IHSG sehingga perdagangan pada Senin ini berpotensi melemah," jelas tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Senin, 7 Mei 2018.Samuel Sekuritas memaparkan dari dalam negeri, IHSG turun ke 5.792,35 (-1,13 persen) mengikuti lemahnya bursa Asia Pasifik dan bervariasinya pasar Eropa. Investor tengah mengamati keputusan pertemuan antara Amerika serikat (AS) dan Tiongkok tentang perdagangan di mana diberitakan tidak membuahkan hasil yang siknifikan.Selain itu bursa saham AS ditutup lebih tinggi pada Jumat waktu setempat, seiring para investor yang mencerna data ekonomi dan laporan laba perusahaan.Membaiknya perekonomian AS secara perlahan memberikan efek positif terhadap gerak saham di Wall Street. Tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,9 persen setelah enam bulan berada pada 4,1 persen.Sementara dari pasar komoditas, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, naik USD1,25 dan ditutup pada USD74,87 per barel di London ICE Futures Exchange."Harga minyak telah mendapat dukungan baru-baru ini, karena Pemerintahan Trump mengatakan akan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 12 Mei, jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan mitra Eropa untuk memperketat persyaratan perjanjian," papar tim analis Samuel Sekuritas.(AHL)