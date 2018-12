Rupiah Kembali Perkasa di Rp14.580/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat perkasa dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.607 per USD. Rupiah mampu memperlihatkan taringnya meski USD memperpanjang kenaikannya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB).Mengutip Bloomberg, Rabu, 12 Desember 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.580 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.575 hingga Rp14.580 per USD dengan year to date return di 7,52 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.353 per USD.Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1326 dibandingkan dengan USD1,1352 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2528 dibandingkan dengan USD1,2557 di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7205 dibandingkan dengan USD0,7185.USD dibeli 113,39 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9928 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9897 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3396 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3411 dolar Kanada.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 53,02 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 24.370,24 poin. Indeks S&P 500 berkurang 0,94 poin atau 0,04 persen, menjadi ditutup di 2.636,78 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq meningkat 11,31 poin atau 0,16 persen, menjadi berakhir di 7.031,83 poin.Pasar memiliki awal sesi yang positif dengan Dow Jones melompat lebih dari 360 poin pada level tertingginya. Namun, tiga indeks utama sering berganti-ganti antara keuntungan dan kerugian sepanjang sesi sore, menampilkan gejolak lain dari volatilitas pasar.Saham Travelers Companies dan Boeing masing-masing turun 1,65 persen dan 1,32 persen, memimpin pelambatan di Dow. Namun demikian, Nike dan Verizon Communications masing-masing naik 1,46 persen dan 1,00 persen, merupakan dua advancers terbesar dalam indeks 30 saham.(ABD)