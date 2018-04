Rupiah Melemah 20 Poin

Mata uang rupiah melemah terhadap mata uang Paman Sam pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah di tengah sentimen dari konflik Timur Tengah yang diutarakan oleh Presiden AS Donald Trump.Bloomberg, Kamis, 12 April 2018 mencatat mata uang rupiah naik 20 poin atau 0,14 persen dengan berada pada level Rp13.778 per USD. Yahoo melansir mata uang rupiah naik 13 poin atau 0,09 persen dengan berada pada Rp13.768 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah 16 poin dengan berada pada Rp13.763 per USD.Indeks dolar masih melemah sehingga mata uang rupiah diperkirakan bergerak melemah. Dolar diperkirakan masih akan lanjutkan pelemahan terhadap sejumlah mata uang utama dunia lain akibat meningkatnya risiko geopolitik setelah Donald Trump berencana untuk menyerang Syria yang berpotensi memunculkan konflik dengan Rusia. Indeks dolar tercatat turun sebesar 0,10 persen kemarin ke level 89,48.Data inflasi di AS Maret yang melemah sebesar -0,1 persen (mom) juga turun menekan dolar. Meskipun sentimen dari dolar lemah mata uang rupiah kemungkinan akan tertekan hari ini seiring tingginya risiko geopolitik tersebut."Kemungkinan akan ada tekanan jual asing di pasar saham dan obligasi hari ini. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.730 per USD hingga Rp13.780 per USD," jelas dia.(SAW)