Rupiah Kembali Unjuk Gigi

: Pergerakan nilai tukar rupiah hingga pentupan perdagangan sore ini kembali merekah. Rupiah ditutup menguat tipis dibandingkan pembukaan pagi.Mengutip Bloomberg, Jumat, 24 Agustus 2018, rupiah ditutup ke level Rp14.648 per USD dibandingkan pembukaan pagi yang berada di posisi Rp14.652 per USD.Gerak mata uang Garuda ini menguat hingga mencapai 11 poin atau setara 0,08 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan hari ini berada di posisi Rp14.648 per USD hingga Rp14.662 per USD.Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.635 per USD atau bergerak hingga mencapai 10 poin yang setara 0,07 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.625 per USD.Adapun mencatat kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) tercatat berada di level Rp14.655 per USD.Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya mengatakan laju rupiah usai libur Iduladha cenderung kembali melemah seiring imbas penguatan dolar Amerika Serikat (USD).Adanya kenaikan pada USD terjadi setelah merespons penurunan mata uang Eropa (EUR) yang terimbas sentimen rencana Presiden Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor atas sejumlah produk dari Uni Eropa."Di sisi lain, penguatan USD juga terimbas adanya ekspektasi kenaikan kembali suku bunga The Fed pada September," kata Reza dalam riset hariannya, Jumat, 24 Agustus 2018.(AHL)