IHSG Melemah 19,65 Poin

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Anjloknya IHSG sejalan dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang Paman Sam.IHSG, Kamis, 19 Juli 2018, tercatat melemah 19,65 poin dengan berada pada 5.871. Volume perdaagangan mencapai 6,1 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,3 triliun. Sektor yang mendorong indeks adalah perkebunan, pertambangan, dan aneka industri. Sektor yang menghambat laju indeks adalah sektor infrastruktur dan konsumer. Sebanyak 190 saham naik, 197 saham turun, 142 saham tak bergerak, serta 121 saham tak diperdagangkan.IHSG mendapatkan sentimen positif dari kenaikan Indeks AS semalam yang ditutup naik. Hal tersebut juga memberikan dampak positif pada kenaikan saham berbasis perbankan lainnya. Pasar Eropa yang ditutup positif juga merefleksikan sentimen yang sama.Sedangkan dari pasar komoditas, harga emas turun sedangkan harga minyak dunia naik ditengah berlanjutnya kekhawatiran seputar impact dispute AS-Tiongkok terhadap aktivitas makro dan energy demand. Dari update data makro terkini, pasar tengah menantikan rilisnya ragam data AS seperti continuing dan jobless claims, new home sales, dan PMI manufacturing.(SAW)