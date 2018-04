BEI Hadirkan 2 Galeri Investasi di Bitung

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan dua galeri investasi bursa di kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Galeri Investasi BEI pertama yang diresmikan hari ini terletak di Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulut yang di inisiasi oleh Camat Maesa, Sefferson Sumampouw, bekerja sama dengan MNC Sekuritas."Galeri Investasi BEI ini menjadi galeri investasi BEI Non Kampus kelima di tahun ini yang kesembilan di Provinsi Sulawesi Utara dan yang kedua di Kota Bitung," ucap Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan BEI, Oskar Herliansyah, dalam keterangan pers yang diterima, Rabu, 25 April 2018.Peresmian Galeri Investasi BEI di Kecamatan Maesa Kota Bitung dilakukan oleh Direktur BEI Nicky Hogan, Walikota Bitung Maximilian J. Lomban serta Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ahmad Husain, Kepala Bagian EPK, IKNB dan Pasar Modal dari Kantor OJK Sulut, Gorontalo dan Malut.Sedangkan galeri investasi BEI yang kedua adalah galeri investasi BEI Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang merupakan kerja sama antara BEI dengan Tim Penggerak PKK Kota Bitung dan MNC Sekuritas. Galeri Investasi BEI Tim Penggerak PKK Kota Bitung merupakan galeri investasi BEI Non Kampus keenam di tahun 2018, galeri investasi BEI yang kesepuluh di Sulut, dan galeri investasi BEI ketiga yang diresmikan di Kota Bitung.Peresmian Galeri Investasi BEI di Tim Penggerak PKK Kota Bitung dilakukan oleh Direktur BEI Nicky Hogan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung Khouni Lomban-Rawung serta Direktur Utama MNC Sekuritas, Susy Meilina.Saat ini BEI telah memiliki 368 Galeri Investasi di seluruh Indonesia. Rinciannya, sebanyak 359 Galeri Investasi BEI Kampus di 344 Perguruan Tinggi, enam Galeri Investasi BEI Non Kampus, dua Galeri Investasi BEI di Pasar Tradisional, dan satu Galeri Investasi BEI Emiten.BEI juga memberikan bantuan pendidikan berupa 800 tas sekolah kepada siswa siswi Sekolah Dasar di Kota Bitung. Sumbangan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).(SAW)