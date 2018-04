Sektor Pertambangan Dukung IHSG Menghijau ke 6.240

Sumber: IMQ21

Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terlihat terjadi dan berhasil berbaris di zona positif. IHSG mampu perkasa seiring dengan saham-saham di Wall Street yang terlihat menghijau usai meredanya ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.IHSG Rabu, 4 April 2018, perdagangan pagi dibuka menguat 11,97 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 6.240. Sedangkan LQ45 menguat 3,0 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 1.020 dan JII menguat 1,74 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 716.Pagi ini, seluruh sektor berbaris di zona hijau. Sektor pertambangan menguat 7,16 poin, sektor konsumer menguat 6,32 poin, sektor manufaktur menguat 2,84 poin, sektor keuangan menguat 2,15 poin, dan sektor perkebunan menguat 0,75 poin.Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 316 juta lembar saham senilai Rp167 miliar. Sebanyak 168 saham tercatat menguat, sebanyak 29 saham melemah, sebanyak 89 saham tidak berubah, dan sebanyak 330 saham tidak mengalami perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 389,17 poin atau 1,65 persen, menjadi ditutup di 24.033,36 poin. Indeks S&P 500 meningkat 32,57 poin atau 1,26 persen, menjadi berakhir di 2.614,45 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 71,16 poin atau 1,04 persen, menjadi 6.941,28 poin.Pasar ekuitas AS merosot pada Senin 2 April, hari perdagangan pertama pada April, karena kekhawatiran tentang masalah perdagangan dan penurunan tajam dalam sektor teknologi membebani pasar. Dow kehilangan lebih dari 450 poin ketika pasar ditutup, sementara teknologi-berat Nasdaq terhapus lebih dari 2,7 persen.Dalam berita perusahaan, saham Amazon kembali menguat hampir 1,5 persen pada Selasa 3 April, setelah turun lebih dari lima persen di sesi sebelumnya. Presiden AS Donald Trump pada Sabtu lalu menyerang Amazon untuk penipuan USD Postal Service, menambahkan perusahaan jasa itu kehilangan miliaran dolar pengiriman paket untuk raksasa e-commerce.(ABD)