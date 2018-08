Minim Katalis, IHSG Berpeluang Melemah

Bursa saham Amerika Serikat (AS) berhasil kembali menguat didorong kenaikan pada sejumlah saham seiring kabar negosiasi terbaru antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Saat ini, fokus tertuju pada Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He yang sedang menjajaki cara-cara untuk mendinginkan perang tarif."Federal Reserve yang menggelar pertemuan kebijakan berkalanya pekan ini diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga acuannya, meskipun data ekonomi yang kuat serta meningkatnya inflasi," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.Di sisi lain, pelemahan harga minyak dunia terjadi menyusul data American Petroleum Institute (API) dikabarkan melaporkan peningkatan jumlah persediaan minyak mentah AS sebesar 5,59 juta barel pekan lalu, jauh di atas perkiraan. Sementara produksi dari Arab Saudi dan Rusia melonjak.Samuel Research Team menambahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebanyak 1,52 persen kemarin dengan dana asing mencatatkan net sell di pasar reguler sebesar Rp210 miliar. IHSG diperkirakan masih akan mendapat tekanan hari ini."EIDO ditutup melemah dengan rupiah di level Rp14.420 per USD," sebut Samuel Research Team.Adapun indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 108,36 poin atau 0,43 persen menjadi 25.415,19. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,69 poin atau 0,49 persen menjadi 2,816.29. Indeks Nasdaq Composite naik 41,78 poin, atau 0,55 persen, menjadi 7.671,79.Pengeluaran konsumen AS meningkat sebanyak 0,4 persen pada Juni karena rumah tangga menghabiskan lebih banyak untuk restoran dan akomodasi, Departemen Perdagangan AS mengatakan. Sementara itu, indeks pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang juga merupakan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve, naik sebanyak 0,1 persen.(ABD)