Gerak Rupiah Diprediksi Tertekan

Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak menguat seiring naiknya imbal hasil US treasury yang naik cukup tajam. Antisipasi investor terhadap naiknya tingkat suku bunga yang lebih tinggi di tahun ini akibat kuatnya data ekonomi dan inflasi di AS mendorong naiknya imbal hasil US treasury dan menopang penguatan USD.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan investor di AS sepertinya mulai mengantispasi kemungkinan naiknya tingkat suku bunga the Fed di Juni. Sedangkan nilai tukar rupiah kemungkinan tertekan dengan naiknya imbal hasil US treasury tersebut didorong oleh tekanan jual asing terhadap obligasi pemerintah di pasar sekunder."Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.750 sampai dengan Rp13.800 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 20 April 2018.Imbal hasil US treasury jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada kamis naik cukup tajam masing-masing lima bps ke level 2,91 persen dan 3,10 persen. Kenaikan itu kemungkinan didorong ekspektasi pasar bahwa inflasi di AS lebih tinggi dibandingkan prediksi the Fed sebesar dua persen dan mendorong kenaikan tingkat suku bunga lebih cepat di Juni.Harga minyak WTI dan gas kemarin masing-masing naik sebesar 0,7 persen (USD68,3 per barel) dan 0,53 persen (2,67 per MMBtu) didorong melemahnya pasokan minyak di AS dan ekspektasi investor atas kuatnya permintaan akibat membaiknya ekonomi global.Sedangkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan menguat hari ini seiring kenaikan cukup tajam imbal hasil US treasury kemarin yang akan mendorong tekanan jual oleh asing. Keputusan BI untuk menahan tingkat di April sepertinya akan menambah tekanan jual oleh asing."Imbal hasil SUN seri acuan 10 tahun kemungkinan begerak di rentang 6,60 persen sampai 6,70 persen," pungkasnya.(ABD)