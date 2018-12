Hasil Pertemuan Xi-Trump akan Dongkrak IHSG

: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi reli positif menyusul hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT G20 di Buenos Aires, Argentina."Kami memprediksi IHSG akan reli sangat positif hari ini mengikuti hasil pertemuan Trump dan Xi. Walaupun IHSG ditutup pada zona merah di level 6.056 (-0,84 persen)," ujar tim analis Samuel Sekuritas, dalam hasil risetnya, Senin, 3 Desember 2018.Pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Sabtu waktu setempat memberikan sentimen sangat positif kepada pasar. Setidaknya tiga bulan ke depan dengan adanya kesepakatan untuk menunda pengenaan tarif 25 persen.Bursa Wall Street ditutup menguat seiring harapan investor akan adanya kemajuan terkait sektor perdagangan dalam pertemuan Antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok selama akhir pekan ini.Tercatat, indeks S&P500 dan Nasdaq membukukan kenaikan persentase mingguan terbesar dalam hampir tujuh tahun. Sementara Dow Jones mengalami kenaikan mingguan terbesar dalam dua tahun.(AHL)