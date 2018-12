Pasar Saham Tunggu Keputusan The Fed

Kemarin data ekspor dan impor Indonesia untuk November dirilis, di mana ekspor ternyata turun 3,3 persen dan impor naik 11,7 persen. Hal ini menyebabkan tekanan yang cukup kuat terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sehingga ditutup turun 1,3 persen ke 6.089.Samuel Research Team mengungkapkan penurunan ekspor terjadi terutama karena terjadinya perlambatan ekspor ke Tiongkok dan India. Sedangkan penurunan belanja modal pemerintah belum cukup signifikan untuk menurunkan impor, walau sudah mulai berdampak."Meski demikian, rupiah masih terjaga di level Rp14.580 per USD," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.Sementara itu, indeks Dow Jones turun 2,11 persen dan S&P turun ke level terendahnya tahun ini dikarenakan kekhawatiran penaikan suku bunga oleh the Fed akan berakibat buruk terhadap ekonomi di Amerika Serikat. Minyak WTI juga jatuh empat persen dan menyentuh level USD49 per barel"Pasar juga masih menunggu hasil dari pertemuan the Fed yang akan berlangsung dua hari dan berakhir di Rabu pada minggu ini. Sekitar 77 persen konsensus masih percaya the Fed akan menaikkan bunga acuan sebanyak 25 bps minggu ini," tukas Samuel Research Team.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 507,53 poin atau 2,11 persen menjadi 23.592,98. Sedangkan S&P 500 turun 54,0 poin, atau 2,08 persen menjadi 2.545,94. Indeks Nasdaq Composite turun 156,93 poin, atau 2,27 persen menjadi 6.753,73.Posisi Dow Jones saat ini 11 persen lebih rendah dari level tertingginya dalam 52 minggu, sementara S&P 500 turun sebanyak 12 persen dibandingkan dengan rekor tertinggi. Indeks Volatilitas CBOE, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik dalam ekuitas, mencapai level tertinggi di 23,79.(ABD)