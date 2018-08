IHSG Naik 57,218 Poin

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mempertahankan level 6.000 hingga penutupan perdagangan hari ini. IHSG naik setelah sentimen positif terhadap ekonomi global usai pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell.IHSG, Senin, 27 Agustus 2018 tercatat sebesar 57,2 poin atau berada pada level 6.025,9. Volume perdagangan mencapai 10,3 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 367,594 kali. Sebanyak 221 saham naik dan 150 saham turun.Tim analis Samuel Sekuritas menjelaskan gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang terkoreksi seiring dengan minimnya katalis positif."Kami melihat IHSG masih ada peluang kembali terkoreksi seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan minimnya katalis positif," tulis tim Samuel.Menurut analisa tersebut, perhatian investor domestik tertuju pada kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam mengendalikan depresiasi nilai tukar.Selain itu pidato Ketua The Federal Reserve Jerome Powell mendatangkan sentimen positif ke bursa saham Amerika Serikat (AS). Di akhir pekan ini, bursa saham Wall Street menguat dengan kenaikan tertinggi pada indeks S&P 500. Powell menegaskan bahwa The Fed tetap dalam jalur untuk menaikkan suku bunga secara bertahap selama ekspansi ekonomi AS tetap kuat.Berbicara di sebuah simposium penelitian di Jackson Hole, Wyoming, Powell mengatakan kenaikan suku bunga Fed secara bertahap adalah cara terbaik untuk melindungi pemulihan ekonomi, mempertahankan pertumbuhan pekerjaan yang kuat dan menjaga inflasi AS tetap terkendali. Penegasan Powell ini tidak banyak mengubah ekspektasi pasar soal kenaikan suku bunga The Fed pada September 2018 dan mungkin sekali lagi pada Desember 2018.(SAW)