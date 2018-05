Akhir Pekan, Rupiah Dibuka Menguat Tipis ke Rp13.938/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) masih memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.Mengutip Bloomberg, Jumat, 4 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat tipis ke Rp13.938 per USD dengan year to date return di minus 13.938 hingga Rp13.943 per USD dengan year to date return di minus 2,83 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.736 per USD.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 5,17 poin atau 0,02 persen menjadi 23.930,15. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 5,94 poin atau 0,23 persen menjadi 2.629,73. Kemudian indeks Nasdaq Composite turun 12,75 poin atau 0,18 persen menjadi 7.088,15.Tesla membukukan kerugian lebih kecil dari perkiraan pada Rabu setelah bel penutupan karena pembuat mobil listrik menghabiskan banyak untuk membuat keuntungan dalam produksi Model 3 pada April. Saham Tesla jatuh 5,55 persen menjadi ditutup pada USD284,45.Musim penghasilan ini sejauh ini baik. Penghasilan kuartal pertama diperkirakan akan meningkat 24,6 persen tahun ke tahun, sementara perkiraan pertumbuhan pendapatan campuran adalah 8,1 persen, menurut perkiraan terbaru Thomson Reuters. Di sisi ekonomi, aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran AS meningkat kurang dari yang diharapkan minggu lalu.Dalam pekan yang berakhir 28 April, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 211 ribu, meningkat 2.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 209 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja pada Kamis.(ABD)