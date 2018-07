Rupiah Perdagangan Pagi Menghijau ke Rp14.157/USD

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.347 per USD. Meski menguat, tetap perlu diwaspadai potensi pembalikan arah sejalan dengan masih adanya risiko perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.Mengutip Yahoo Finance, Kamis, 5 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke level Rp14.157 per USD. Pada perdagangan sore di hari sebelumnya, mata uang rupiah naik sebanyak 28 poin dan berada pada Rp14.347 per USD. Sedangkan Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah berada pada Rp14.343 per USD.Sementara itu, kontrak berjangka Brent yang paling aktif untuk pengiriman September ditutup naik 48 sen AS menjadi USD78,24 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS atau West Texas Intermediate (WTI) naik 19 sen AS menjadi USD74,33 per barel, mendekati posisi tertinggi tiga setengan tahun pada Selasa waktu setempat di atas USD75 per barel.Pasar AS tidak melakukan perdagangan karena liburan Hari Kemerdekaan AS. Presiden Iran Hassan Rouhani pada Selasa mengancam untuk mengganggu pengiriman minyak dari negara-negara tetangga jika Washington terus menekan semua negara untuk berhenti membeli minyak Iran.Semakin dekatnya sanksi AS terhadap ekspor minyak mentah Iran, force majeure di Libya dan penutupan pipa yang tidak direncanakan di Nigeria telah mempersuram prospek pasokan, meskipun produksi oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) meningkat."Di dunia yang ideal, peningkatan produksi minyak global atau regional akan memiliki tekanan turun pada harga. Namun, ini tidak ada waktu normal karena penghentian pasokan hampir terjadi setiap minggu," kata Ahli Strategi PVM Oil Associates Tamas Varga.Stok minyak mentah di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma, turun 2,6 juta barel, kata API. Stok minyak mentah di fasilitas penyimpanan minyak di Cushing telah jatuh setelah terjadi penutupan di fasilitas ladang minyak Syncrude Kanada di dekat Fort McMurray, Alberta, sebanyak 360 ribu barel per hari.(ABD)