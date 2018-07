Rupiah Parkir di Rp14.380/USD

: Mata uang rupiah tak bisa turun dari level Rp14.300/USD. Pada penutupan perdagangan hari ini rupiah tak berhasil melawan kekuatan dolar AS.Yahoo Finance, Kamis, 5 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah melemah sebanyak 33 poin dengan berada pada Rp14.380 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah sebanyak 44 poin dengan berada pada Rp14.387 per USD.Indeks dolar diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 94,0-94,6 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro dan yen. Pelemahan tersebut didorong oleh penguatan sejumlah mata uang negara berkembang akibat intervensi bank sentral Tiongkok (PBoC) terhadap mata uang yuan yang berhasil memperkuat yuan kemarin.Melemahnya mata uang dolar tersebut berakhir dengan menguatnya yen dan euro terhadap dolar sebagai aset safe haven akibat kehawatiran investor terhadap realisasi pengenaan tarif impor barang Tiongkok oleh AS besok hari.Rupiah kemarin sempat menguat cukup tajam akibat kembali menguatnya Yuan. Jelang rilis data cadangan devisa besok, Rupiah diperkirakan sedikit melemah hari ini seiring ekspektasi analis bahwa cadangan devisa akan kembali turun sebesar USD1 miliar menjadi USD121 miliar di Juni."Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.350 per USD-Rp14.400 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.(SAW)