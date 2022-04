Semakin Turun, Buyback Emas Antam di Rp876 Ribu/Gram

Emas batangan 1 gram Rp975 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,894 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,821 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,679 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,28 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,037 juta.

Emas batangan 50 gram Rp45,955 juta.

Emas batangan 100 gram Rp91,7 juta.

Emas batangan 250 gram Rp229 juta.

Emas batangan 500 gram Rp457 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp915 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Harga buyback emas antam turun lebih kencang ketimbang harga emas antam.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 28 April 2022, harga emas Antam turun Rp6.000 ke posisi Rp975 ribu per gram. Sedangkan harga pembelian kembali (buyback) emas Antam dihargai sebesar Rp876 ribu per gram atau turun Rp9.000 per gram dalam sehari.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Kamis, 28 April 2022:Mengutip Antara, Kamis, 28 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, merosot USD15,4 atau 0,81 persen, menjadi USD1.888,70 per ons.Kenaikan dolar telah merusak reli emas, yang naik ke level tertinggi satu bulan di USD2,003 minggu lalu sebelum tiba-tiba berbalik."Ini merupakan bulan yang aneh untuk emas yang reli menuju USD2.000 sebelum jatuh kembali di bawah USD1.900 yang sangat sedikit juga," kata Analis Oanda Craig Erlam.Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 8,5 sen atau 0,36 persen, menjadi USD23,505 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD1,7 atau 0,19 persen, menjadi USD910,4 per ons.