Awali Pekan, Harga Emas Antam Stagnan di Rp984 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan di awal pekan atau Senin terpantau di posisi Rp984 ribu per gram atau stagnan dibandingkan dengan perdagangan pada Sabtu dan Minggu lalu. Logam mulia belum mampu merekah di tengah agresifnya The Fed menaikkan suku bunga.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 23 Mei 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,92 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,7 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,4 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp93 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp232 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp464 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp928 juta.Sebelumnya, emas sedikit menguat pada akhir perdagangan Jumat lalu (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kenaikan sesi sebelumnya. Hal itu karena indeks utama pasar saham AS melemah menyusul ekspektasi langkah-langkah kebijakan moneter agresif oleh Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi yang melonjak.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD0,9 atau 0,05 persen menjadi USD1.842,10 per ons. Emas menyelesaikan minggu ini dengan 1,8 persen lebih tinggi, mengakhiri penurunan empat minggu yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak 17 Agustus 2018.Emas sedang menguji resistensi pada rata-rata pergerakan 200-hari di dekat USD1.837 per ons. Jika emas bergerak secara meyakinkan di atas rata-rata pergerakan 200 hari, relinya dapat bertahan menuju kisaran USD1.880 hingga USD1.900.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 23,4 sen atau 1,07 persen, menjadi USD21,674 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD12,6 atau 1,32 persen, menjadi USD941,1 per ons.