Populer Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi RI Kedua Tertinggi di G20 hingga Penanganan Perubahan Iklim

1. Makin Gemilang, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kedua Tertinggi di G20

2. G20 Indonesia Ukir Sejarah Raih FIF USD1,4 Miliar





3. Akibat Hilirisasi, Anggota DPR Paparkan Ekspor Nikel Capai Rp299 Triliun

4. Komitmen Kuat Negara G20 untuk Tangani Perubahan Iklim

5. Jaga Harga Komoditas, Pemerintah Salurkan Distribusi Pangan ke Wilayah Defisit

(ABD)

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Sabtu, 15 Oktober 2022, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia kedua tertinggi di G20, pemerintah salurkan distribusi pangan ke wilayah defisit, hingga G20 Indonesia ukir sejarah raih FIF USD1,4 Miliar.Berikut rangkuman berita selengkapnya:Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20, setelah Arab Saudi.Baca berita selengkapnya di sini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Presidensi G20 Indonesia tahun ini telah mengukir sejarah melalui pengumpulan Financial Intermediary Fund (FIF) sebesar USD1,4 miliar.Baca berita selengkapnya di sini Anggota DPR RI PDI Perjuangan Rudianto Tjen mencatat pendapatan negara dari sektor ekspor nikel olahan mencapai lebih kurang Rp299 triliun atau sekitar USD 20 miliar per tahun.Baca berita selengkapnya di sini Pada hari ketiga pertemuan tahunan IMF-World Bank, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menghadiri berbagai kegiatan, di antaranya High Level Seminar "Catalyzing and Financing the Power Sector Transition", the 8th Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi), The 53rd Joint IMF-WB Governors South-East Asia Voting Group (SEAVG) Meeting, pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag, serta pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Finance Ministers And Central Bank Governors/FMCBG).Baca berita selengkapnya di sini Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait terus mengupayakan bantuan distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan mengendalikan inflasi.Baca berita selengkapnya di sini