Di Tengah Pandemi, Lifting Minyak 2020 Lampaui Target

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) menyatakan sepanjang 2020, sektor hulu migas di dalam negeri masih mencatatkan kinerja yang positif meskipun dibayang-bayangi oleh pandemi covid-19 Hal ini bisa dilihat dari realisasi produksi siap jual (lifting) minyak tercatat sebesar 706 ribu barel per hari (bph) atau 100,2 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2020 sebesar 706 ribu bph. Meskipun untuk capaian lifting gas sebesar 5.461 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), sedikit di bawah target APBN-P sebesar 5.556 mmscfd atau 98,3 persen."2020 merupakan tahun yang sulit bagi seluruh pelaku usaha, khusus di hulu migas selain terdampak pandemi covid-19, kami juga dibayangi oleh rendahnya harga minyak dunia. Namun berkat kerja keras bersama KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), pada akhirnya industri hulu migas berhasil melampaui beberapa target yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers akhir tahun, Kamis, 31 Desember 2020.Di 2020, reserve replacement ratio (RRR) mencapai 102 persen. Artinya, jumlah temuan cadangan migas sepanjang 2020 berada di atas produksi. Adapun serapan cost recovery mencapai 100 persen dari target USD8,12 miliar.Dari kegiatan hulu migas, sumbangan ke penerimaan negara mencapai USD8,24 miliar. Kontribusi tersebut 141 persen dari target sebesar USD5,86 miliar.Adapun untuk realisasi investasi hulu migas memang masih di bawah target USD12,1 miliar. Sepanjang tahun ini realisasi investasi hulu migas mencapai USD10,21 miliar atau 84,4 persen dari target.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan selama periode 2020 terdapat beberapa milestone penting yang dicapai antaranya penyelesaian 24 Side Letter PSC serta 61 LoA dan Amandemen PJBG terkait penyesuaian harga gas sesuai dengan aturan Keputusan Menteri ESDM No. 89K/2020 dan 91K/2020.Total gas yang disesuaikan mencapai 2.601 british thermal unit per day (BBTUD) terdiri dari 1.205 BBTUD untuk industri hilir dan 1.396 BBTUD untuk PLN. Fatar mengatakan penyesuaian harga gas ini membantu penyerapan gas, terutama di dalam negeri."Penyesuaian harga gas ini bertujuan untuk memberikan dampak perekonomian bagi negara melalui bertumbuhnya kegiatan industri hilir serta berkurangnya beban subsidi kelistrikan,” kata Fatar.SKK Migas juga menuntaskan Heads of Agreement (HoA) transisi Blok Rokan pada 28 September 2020. Dengan diberlakukannya HoA tersebut maka PTChevron Pacific Indonesia bisa melakukan pengeboran untuk menjaga produksi Rokan sampai masa berakhirnya kontrak.Lebih lanjut, Fatar menambahkan Plan of Development (POD) pertama Lapangan Kaliberau, Blok Sakakemang juga telah disetujui oleh pemerintah pada 29 Desember 2020. Dengan persetujuan ini maka realisasi RRR berada di angka 101,6 persen dengan penambahan cadangan sebesar 705,16 juta barel setara minyak (mmboe).(AHL)