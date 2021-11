UMKM Go Online Bukan Pilihan tapi Keharusan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah terus berupaya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat bisnisnya melalui layanan digital. Lewat kolaborasi berbagai pihak, UMKM diyakini akan mampu bertahan di situasi pandemi covid-19 , baik dari sisi usaha, penjualan, bahkan permodalannya.Staf khusus Menteri Koperasi & UMK Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Agus Santoso mengatakan, salah satu upaya mendorong UMKM agar go online adalah dengan membantu pembiayaan UMKM secara kluster atau kemitraan. Hal ini akan memudahkan peningkatan potensi dan peluang di satu daerah."Perbankan dan pelaku usaha harus berjalan beriringan dan saat ini dibutuhkan sikap kita dalam merespons situasi yakni go online, bukan menjadi sebuah pilihan tetapi keharusan," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 12 November 2021.Untuk itu, PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) mendorong pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka mendukung kegiatan bulan inklusi keuangan Tahun 2021, Bank Sinarmas bekerja sama dengan e-commerce Shopee kembali mengadakan pelatihan UMKM Go Online.Retail Banking Director Bank Sinarmas Miko Andidjaja mengatakan, pelatihan UMKM Go Online ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penjualan pelaku UMKM dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Tak hanya pelatihan, Bank Sinarmas juga memberikan kemudahan transaksi dengan mobile banking-nya kepada pelaku UMKM."Selain mengadakan pelatihan untuk edukasi, Bank Sinarmas juga menyediakan kemudahan dalam bertransaksi yang aman dan nyaman bagi para pelaku UMKM dengan menggunakan aplikasi mobile banking Bank Sinarmas SimobiPlus," ujar dia.Pelatihan yang diselenggarakan melalui webinar zoom dan live streaming di kanal youtube Bank Sinarmas ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari para pelaku UMKM baik nasabah maupun non nasabah Bank Sinarmas di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.Pada kesempatan ini, Micro and Small Business Group Head Bank Sinarmas Muktiono Wibowo memaparkan kondisi UMKM di Indonesia serta berbagai produk pembiayaan yang ada di Bank Sinarmas. Sedangkan tim Shopee memberikan panduan dalam mengelola bisnis online kepada pelaku UMKM.