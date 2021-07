Terpopuler Ekonomi: Syarat Penumpang PT KAI Lokal Jadi Perhatian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita mengenai aksi PT KAI (Persero) yang akan membatasi kriteria pekerja yang naik kereta api lokal menjadi perhatian pembaca kanal ekonomi Medcom.id kemarin.PT KAI menyatakan mulai Senin 12 hingga 20 Juli 2021, perjalanan kereta api lokal hanya diperbolehkan bagi pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.Kemudian berita lainnya adalah mengenai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang meminta PT Bio Farma (Persero) untuk meningkatkan produksi vaksinnya per hari di tengah PPKM darurat ini. Berita terpopuler Sabtu, 10 Juli 2021 selengkapnya di bawah ini.PT KAI (Persero) menyatakan mulai Senin 12 hingga 20 Juli 2021, perjalanan kereta api lokal hanya diperbolehkan bagi pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait."Kebijakan ini menyesuaikan dengan SE Kemenhub No 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menteri Perhubungan Nomor 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, dalam keterangan resmi, Sabtu, 10 Juli 2021.Baca selengkapnya di sini. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bio Farma (Persero) untuk meningkatkan produksi vaksinnya per hari di tengah PPKM darurat ini. Hal ini menyusul jumlah kematian akibat covid-19 terus meningkat setiap harinya dan mencapai angka kematian 1.040 pada 7 Juli.Menurut Erick, percepatan vaksinasi adalah kunci untuk menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu, upaya memacu ketersediaan dosis vaksin siap pakai juga mempercepat program vaksinasi nasional. Dengan produksi dosis vaksin covid-19 yang rata-rata setiap bulannya mencapai 12 juta dosis dan saat ini mencapai lebih 20 juta dosis per bulan, Bio Farma didorong untuk menaikkan produksi hingga dua kali lipat.Baca selengkapnya di sini. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan Surat Edaran Nomor SE 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara dalam Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut ditetapkan dengan tujuan mencegah peningkatan penularan virus korona termasuk varian baru.Baca selengkapnya di sini. PT PLN (Persero) akan mengalami penurunan signifikan terhadap serapan pasokan listrik di sektor bisnis saat PPKM darurat. Menurut Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, hal ini seiring dengan adanya pembatasan mal dan perkantoran nonesensial.Sementara untuk sektor rumah tangga akan meningkat seiring dengan dengan diberlakukannya work from home (WFH). Begitu pula dengan sektor industri yang kegiatannya mulai naik. Sehingga secara keseluruhan penurunan konsumsi listrik tidak akan sebesar 2020.Baca selengkapnya di sini. Kebutuhan oksigen medis berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 6 Juli 2021, meningkat hingga 2.333 ton per hari. Sementara kapasitas nasional di angka 1.578 ton hari. Artinya, terdapat defisit sekitar 575 ton per hari.Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa mendapatkan tugas mencari sumber-sumber oksigen tambahan, baik dari peningkatan kapasitas produksi maupun impor. Kemenperin sudah mengamankan suplai sekitar 922 ton oksigen per hari, baik yang didapat dari impor maupun lokal.Baca selengkapnya di sini. (SAW)