Investor Reaktif Data AS, Harga Emas Dunia Loyo

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat. Hal ini karena investor bereaksi terhadap data ekonomi yang optimistis.Melansir Xinhua, Rabu, 2 Juni 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun 30 sen atau 0,02 persen, menjadi USD1.905 per ounce.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Juli naik 8,8 sen atau 0,31 persen menjadi USD28,102 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD17,3 atau 1,46 persen menjadi USD1.199,7 per ounce.Institute for Supply Management yang berbasis di AS menempatkan indeks manufakturnya pada pembacaan 61,2 persen di Mei. Angka ini meningkat 0,5 poin dari pembacaan April di 60,7 persen dan menunjukkan ekspansi sektor yang kuat dan pertumbuhan ekonomi AS di Mei.Indeks Manajer Pembelian Manufaktur AS IHS Markit yang disesuaikan secara musiman mencapai 62,1 di Mei, naik dari 60,5 dari April. Peningkatan bisnis di antara produsen AS termasuk yang terkuat dalam 14 tahun sejarah indeks.Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones dan The Wall Street Journal memperkirakan indeks ISM akan naik hingga 60,7 persen. Pembacaan lebih dari 50 persen ekspansi sinyal.(AHL)