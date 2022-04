Naik Lagi, Emas Antam Naik Rp5.000/Gram

Emas batangan 1 gram Rp1,002 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,94 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,9 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,8 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,5 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,7 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,3 juta.

Emas batangan 100 gram Rp94,4 juta.

Emas batangan 250 gram Rp235,8 juta.

Emas batangan 500 gram Rp471 juta.

Emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Harga emas sudah naik berturut-turut pada minggu ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam , Rabu, 13 April 2022, harga emas Antam naik Rp5.000 ke posisi Rp1,002 juta per gram.Harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp5.000 per gram dengan harga sebesar Rp907 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Rabu, 13 April 2022:Emas dunia menguat lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Imbal hasil obligasi Pemerintah AS berkurang setelah data inflasi AS meroket ke tertinggi 40 tahun, sebagian besar sesuai dengan ekspektasi dan mengurangi kemungkinan pengetatan kebijakan agresif jangka panjang oleh Federal Reserve.Mengutip Antara, Rabu, 13 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, melonjak sebanyak USD27,9 atau 1,43 persen menjadi USD1.976,10 per ons.Sedangkan emas berjangka terdongkrak sebanyak USD2,6 atau 0,13 persen menjadi USD1.948,20 pada Senin, 11 April, setelah terangkat sebanyak USD7,8 atau 0,4 persen menjadi USD1.945,60 pada Jumat, 8 April.