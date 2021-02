Populer Ekonomi, Merosotnya Harga Emas Dunia Jadi Favorit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berita mengenai merosotnya harga emas dunia masih menjadi favorit pembaca kanal ekonomi Medcom.id kemarin. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, serta dolar AS yang lebih kuat memukul daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil sebagai investasi.Selain itu masih berkaitan dengan emas, bitcoin dan aset kripto lainnya yang bisa menjadi alat investasi juga menarik perhatian pembaca. CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan bitcoin dan aset kripto yang lainnya bukan diperuntukan sebagai alat pembayaran.Kemudian ada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa waktu perdagangan efek bersifat ekuitas yang berlaku saat ini adalah waktu perdagangan selama kondisi pandemi. Diikuti dengan aksi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berupaya menggenjot pertumbuhan kredit di tengah berlanjutnya dampak pandemi covid-19. Berita terpopuler harian selengkapnya dibawah ini.Harga emas terjungkal tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), bertengger di level terendah sejak Juni 2020. Emas memperpanjang penurunan untuk hari keempat berturut-turut, karena kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, serta dolar AS yang lebih kuat memukul daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.Melansir Antara, Sabtu, 27 Februari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange anjlok USD46,60 atau 2,62 persen menjadi USD1.728,80 per ounce, level terendah sejak Juni 2020.Baca berita selengkapnya di sini CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan bitcoin dan aset kripto yang lainnya bukan diperuntukan sebagai alat pembayaran. Sama seperti emas batangan dan dinar, bitcoin adalah komoditas yang bisa disimpan sebagai aset investasi."Bitcoin dan aset kripto adalah sebuah komoditas yang bisa disimpan oleh orang-orang untuk aset investasi. Mengenai ini sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)," ungkap Oscar kepada Medcom.id melalui pesan singkat aplikasi, Sabtu, 27 Februari 2021.Baca berita selengkapnya di sini PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa waktu perdagangan efek bersifat ekuitas yang berlaku saat ini adalah waktu perdagangan selama kondisi pandemi.Hal ini khususnya terkait dengan pengaturan waktu perdagangan efek bersifat ekuitas. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono, dalam keterangan resminya, Sabtu, 27 Februari 2021.Keputusan ini merujuk pada Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada 4 Desember 2020.Baca berita selengkapnya di sini PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berupaya menggenjot pertumbuhan kredit di tengah berlanjutnya dampak pandemi covid-19 dengan menggelar BCA Expoversary 2021. Maklum, pertumbuhan rata-rata kredit BCA pada 2020 hanya tumbuh 4,7 persen (yoy), menurun tajam bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 9,5 persen (yoy).BCA Expoversary Online 2021 digelar secara daring melalui https://expo.bca.co.id selama satu bulan, mulai 27 Februari sampai 27 Maret 2021. Gelaran yang diselenggarakan dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-64, BCA menghadirkan promo dan penawaran menarik untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Sepeda Motor (KSM).Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil. PMK ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan yang sudah diumumkan sebelumnya.Aturan tertuang dalam PMK Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Barang Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.Baca berita selengkapnya di sini (SAW)